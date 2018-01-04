Бланшетт избрали главой жюри кинофестиваля в Каннах

Канны, 4 января. Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри на 71-м Каннском кинофестивале, сообщили организаторы конкурса.

Австралийку Бланшетт избрали главой жюри Каннского кинофестиваля в 2018 году. Президент фестиваля Пьер Лекюр и главный представитель фестиваля Тьерри Фремо отметили, что она является «уникальной, талантливой и уверенной актрисой». Они подчеркнули, что рады приветствовать ее на фестивале.

«Наши беседы этой осенью убедили нас, что она станет ревностным президентом, увлеченным и щедрым зрителем», — заявили организаторы.

В копилке Бланшетт два «Оскара» и три «Золотых глобуса». Зрители хорошо запомнили артистку после ее ролей в таких фильмах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Елизавета», «Авиатор» и «Тор: Рагнарек», пишет Infox.