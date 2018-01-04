«Круче, чем Евро»: в Киеве рассказали, почему боятся завершения войны в Донбассе 

Киев, 4 января. Многие украинские политики, военные и даже волонтеры боятся «как страшного сна» завершения гражданской войны на территории Донбасса, поскольку за несколько лет успели привыкнуть к ней — и к получаемым благодаря войне прибылям, считает известный проукраинский волонтер Виталий Дейнега. Лидер волонтерской организации, обеспечивавшей украинские силы в Донбассе всем необходимым для продолжения войны, признал, что и сам опасается завершения боевых действий.

«Очень хотелось бы верить, что власть заинтересована в победе (не путать с «закончить войну»), — заявил Дейнега в беседе с украинским «Главредом». — Но я сам боюсь огромного количества людей, которые окажутся на улице и не смогут себя реализовать, когда война закончится».

Дейнега признал, что для многих украинцев — и в первую очередь для представителей киевской власти — война в Донбассе стала источником дохода, а многие без нее «уже не могут». Стоит отметить, что о возможности прекратить войну сам волонтер и не задумывается — он сожалеет лишь о том, что Киев не может решить «проблему Донбасса» военным путем, после чего силой депортировать все население ДНР и ЛНР в Россию.