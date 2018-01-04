Украинские активисты придумали, как испортить настроение Порошенко

Представители сразу нескольких украинских общественных организаций и движений выступили с инициативой объявления действующему президенту страны Петру Порошенко так называемого «гражданского бойкота». Суть новой акции будет заключаться в игнорировании выступлений Петра Порошенко на торжественных мероприятиях и пресс-конференциях, блокировании аккаунтов его ближайших соратников во всемирной паутине и продолжении сбора подписей в пользу отставки главы государства. Как утверждают авторы идеи, наряду с протестами «Михомайдана» и показательными погромами магазинов Roshen упомянутый бойкот наглядно продемонстрирует Петру Алексеевичу отношение к нему большинства украинцев. Скептики же побаиваются, что власть ответит на эту акцию собственными санкциями. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях в Киеве разгорелся грандиозный скандал. В «приемную святого Николая» (программа работает под патронатом президента — прим. ФАН) с небольшим опозданием пришло письмо от десятилетнего местного школьника, озвучившего свои самые сокровенные мечты. Помимо просьбы подарить ему современный гаджет, в письме содержалась просьба «сделать так, чтобы с Порошенко никто не дружил, он уволился и остался в одиночестве». Поиски «фрондера» много времени не заняли: мальчик указал не только свой домашний адрес, но и номер телефона. Как выяснилось впоследствии, папа мальчика — не нашедший себя в мирной жизни бывший участник так называемой АТО покончил жизнь самоубийством, обвинив напоследок в своих злоключениях именно президента и премьера Владимира Гройсмана.

Соответствующие структуры провели с мамой школьника профилактическую беседу, содержание которой стало известно журналистам и блогерам, а они в свою очередь напомнили, что автор письма в своих желаниях далеко не одинок. Согласно официальной информации, только за последние две недели созданная общественниками петиция с требованием отставки Порошенко набрала более 100 тысяч подписей. Предполагается, что в ближайшее время число сторонников «увольнения» Петра Алексеевича, одобряющих петицию, превысит 500 тысяч.

«Демонстрации за импичмент президента становятся обыденным делом, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей активист гражданской организации «Народный контроль» Станислав Добрянский. — При этом зачастую участие в них принимают не только соратники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по «Движению новых сил», но и простые украинцы, которые далеки от политики. Одиночные пикеты (на них специального разрешения не требуется — прим. ФАН) проходят и под Верховной радой, и под зданием президентской администрации и Дома правительства в Киеве. Массовые же акции, носящие организованный характер, в ближайшее время пройдут во всех крупных городах страны, включая Харьков, Днепропетровск и Одессу».

Впрочем, привлечь внимание к «гражданскому бойкоту» в отношении Порошенко можно и другим путем. Накануне организация «Блогеры Украины против притеснения свободы слова» обратились к ООН, ОБСЕ и Human Rights Watch с призывом обратить внимание на систематическое нарушение конституционных прав украинских граждан.

«На Украине установилась всеобщая диктатура президента Петра Порошенко. Люди прозябают в нищете, множество журналистов подвергаются преследованиям, в редакциях проводятся обыски», — отмечено, в частности, в обращении.

«Мы оставляем за собой право блокировать сайты и форумы президента, а также по мере возможности срывать его публичные выступления, но будем это делать мирным путем, — отметил корреспонденту ФАН представитель Общественного движения ветеранов АТО Сергей И. — Даже если он не подаст в отставку, наш бойкот значительно испортит ему настроение».

По некоторым данным, к акции намерены присоединиться активисты «Правого сектора»1 и «Национального корпуса» (организации запрещены на территории РФ).

«А вот в этом случае протесты явно не будут носить мирный характер и снова превратятся в факельные шествия, — отмечает социальный психолог Елена Александрова. — Тогда реакция Банковой (улица в Киеве, где расположены основные административные здания — прим. ФАН) будет соответствующей, и участников того же бойкота ждут штрафы и даже задержания».

Кстати, Александрова не исключает, что соратники Петра Алексеевича проведут не менее грандиозную работу по обелению имени своего лидера и также могут вывести на улицы тысячи его сторонников. Несмотря на то, что последних становится все меньше, ясно главное: в одиночестве украинский президент не окажется. По крайней мере, в ближайшее время.

1 Организация запрещена на территории РФ.