Сенатор Морозов нашел место для захоронения Ленина

Москва, 4 января. Тело Владимира Ленина должно быть захоронено в Мавзолее на Красной площади. С соответствующим предложением выступил сенатор Олег Морозов. Он также призвал создать на этом месте мемориал памяти и примирения.

Так, парламентарий выразил мнение, что пришло время захоронить руководителя Октябрьской революции. При этом, как считает Морозов, нужно взять на себя ответственность за это решение, обойтись без референдума и «принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея».

«Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», — сказал он.

Морозов также считает, что любой результат референдума на эту тему «взорвет страну», передает РИА Новости.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал передать земле тело вождя мирового пролетариата прежде, чем «без почестей его оттуда вынесут».