Латвия депортирует корреспондента ВГТРК Курлаеву из-за «угрозы нацбезопасности»

Рига, 4 января. Латвийские власти приняли решение о депортации из страны корреспондента российского канала ВГТРК Ольги Курлаевой. В Риге объявили Курлаеву «угрозой для национальной безопасности Латвии».

Журналист должна будет покинуть территорию Латвии в течение 24 часов, в противном случае она может быть задержана и подвергнута принудительной депортации. Ранее было принято решение о включении Курлаевой в латвийский «черный список», включающий несколько тысяч человек, в том числе сотни российских официальных лиц и общественных деятелей.

У властей Латвии пунктик по нашей семье наверно:) pic.twitter.com/HbFAHYlf8t — Anatoliy Kurlaev (@TolyaKurlaev) January 4, 2018

Напомним, как ранее сообщало агентство Infox.ru, ранее латвийские власти задержали и выдворили из страны в связи с внесением в «черный список» журналиста российского канала ТВЦ Анатолия Курлаева. Глава МВД Латвии отказался приводить причины объявления журналиста персоной нон-грата, подчеркнув лишь, что запрет на въезд в Латвию вводится на «неопределенный срок» и может быть пересмотрен.