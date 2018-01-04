МИД РФ призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана

Москва, 4 января. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана.

По его словам, происходящее в Исламской республике является внутренним делом, привлекающим внимание международного сообщества. В России уверены, что Ирану удастся своими силами преодолеть нынешние трудности, отметил Рябков.

Как отметил замглавы МИД, США намеренно используют ситуацию в Иране, чтобы пытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«Это не делает чести нашим американским коллегам», — добавил Рябков, передает ТАСС.

Напомним, в четверг командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммад Али Джаафари заявил, что «смута 2017 года» завершилась в Иране без успеха для демонстрантов

Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал оказать поддержку народу Ирана, когда для этого «придет время».