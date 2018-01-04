Сирия после ИГ*: съемочная группа ФАН посетила работы по восстановлению в древней Пальмире

Съемочная группа Федерального агентства новостей (ФАН) прибыла в жемчужину Сирии — Пальмиру. Величественные сооружения античной архитектуры, которыми славился древний город, были признаны ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Однако, к сожалению, за годы сирийского конфликта Пальмира дважды оказывалась под контролем боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ).

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Первый раз историческая Пальмира и современный район Тадмора были захвачены боевиками ИГ в мае 2015 года. В марте 2016 года сирийская армия при поддержке ВКС РФ, которые наносили авиаудары по позициям боевиков на подступах к городу и уничтожали конвои террористов, освободила Пальмиру. Однако в декабре террористы начали контрнаступление, которое, к сожалению, закончилось восстановлением их контроля над городом. В мае 2017 года САА при поддержке российской авиации окончательно выбила боевиков из Пальмиры.

Руины храма Баала, который был взорван ИГ после второго захвата, — одно из чудовищных последствий нахождения террористов в Пальмире. Также повсюду боевики оставили надписи: «Исламское государство: вход воспрещен».

Но самым ужасающим преступлением террористов стали массовые казни военнослужащих сирийской правительственной армии, попавших к ним в плен. Они цинично проходили на территории амфитеатра. Кроме этого, террористы вели прямую трансляцию своих преступлений в Интернете. Только совместная операция сирийской армии и Воздушно-космических сил России смогла положить конец этому безумию.

Сейчас полным ходом идет восстановление Пальмиры, о чем свидетельствуют специальные обозначения на обломках взорванной террористами сцены, которая, по всей вероятности, в скором времени будет восстановлена.

1 Организация запрещена на территории РФ.