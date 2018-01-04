Стал известен секрет прически Трампа
Вашингтон, 4 января. Американский журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа в своей новой книге.
Вулф во время написания книги побеседовал с дочерью американского президента Иванкой. Она рассказала секрет прически отца, которую ряд СМИ долгое время считали париком.
Иванка объяснила, что после процедуры по борьбе с облысением у главы страны макушка осталась абсолютно лысой. Чтобы скрыть этот недостаток, лидер США зачесывает волосы назад и закрепляет прическу гелем.
Также дочь главы США отметила, что Трамп красит волосы не слишком качественным средством. Из-за этого цвет волос американского лидера может меняться: это зависит от того, как долго президент держал на волосах краситель.
«Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд», — приводит отрывок из новой книги Вулфа New York Post .