Стал известен секрет прически Трампа

Вашингтон, 4 января. Американский журналист Майкл Вулф раскрыл секрет прически президента США Дональда Трампа в своей новой книге.

Вулф во время написания книги побеседовал с дочерью американского президента Иванкой. Она рассказала секрет прически отца, которую ряд СМИ долгое время считали париком.

Иванка объяснила, что после процедуры по борьбе с облысением у главы страны макушка осталась абсолютно лысой. Чтобы скрыть этот недостаток, лидер США зачесывает волосы назад и закрепляет прическу гелем.

Также дочь главы США отметила, что Трамп красит волосы не слишком качественным средством. Из-за этого цвет волос американского лидера может меняться: это зависит от того, как долго президент держал на волосах краситель.