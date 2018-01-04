Польша назвала условие продления газового контракта с Россией

Варшава, 4 января. В Польше ожидают, что Россия предложит поставки газа без жесткой привязки к цене нефти, а на «нормальных рыночных условиях». По словам замглавы энергетической компании PGNiG Мачея Возняка, действующий российско-польский контракт устарел, при этом цена в данном соглашении слишком высока.

«Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок», — цитирует словам Возняка издание Dziennik Gazeta Prawna.

Он также указал на то, что при любом раскладе новое соглашение с российской стороной не будет заключено на длительный период или же на большие объемы газа.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова возобновить закупки российского газа в том случае, если он будет дешевым.