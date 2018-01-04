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Польша назвала условие продления газового контракта с Россией
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    Польша назвала условие продления газового контракта с Россией

    13:41  4 Января 2018  /обновлено: 13:41  04 Января 2018
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    Польша назвала условие продления газового контракта с Россией

    Варшава, 4 января. В Польше ожидают, что Россия предложит поставки газа без жесткой привязки к цене нефти, а на «нормальных рыночных условиях». По словам замглавы энергетической компании PGNiG Мачея Возняка, действующий российско-польский контракт устарел, при этом цена в данном соглашении слишком высока.

    «Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок», — цитирует словам Возняка издание Dziennik Gazeta Prawna.

    Он также указал на то, что при любом раскладе новое соглашение с российской стороной не будет заключено на длительный период или же на большие объемы газа.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона готова возобновить закупки российского газа в том случае, если он будет дешевым.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #польша #газ
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