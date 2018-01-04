В Киеве объяснили, почему военная помощь Запада не спасет ВСУ

Киев, 4 января. Военная помощь Запада не спасет украинскую армию, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Снегирев объяснил, почему военная помощь Запада для ВСУ на самом деле не имеет смысла.

«Не будет летального оружия, давайте забудем об этом, — цитирует его «Политнавигатор». — Максимум на что мы можем рассчитывать — это автоматическое стрелковое оружие или продажа тех «Джавелинов», которые, я подчеркиваю, в 14 раз дороже, чем отечественные образцы».

Эксперт обратил внимание, что эти шаги не смогут повлиять на ход войны в Донбассе.

«Это никоим образом не спасает украинское войско», — пояснил Снегирев.

Ранее известный украинский журналист Виталий Портников раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля о том, что Украина и Турция в ближайшие два года не смогут стать членами Евросоюза.