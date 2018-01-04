Грудинин не может связать и двух слов о марксистско-ленинской идеологии — Малинкович

Коммунистическая партии Российской Федерации приняла неожиданное решение выдвинуть в качестве кандидата на пост главы государства малоизвестного коммерсанта Павла Грудинина. «Красному капиталисту» Грудинину, как его уже окрестили СМИ, принадлежит ЗАО «Совхоз имени Ленина», крупная коммерческая структура, которая, по информации Life, помогла Грудинину сколотить целое состояние за счет сдачи в аренду земельных участков.

Несмотря на значительные успехи по ведению бизнеса «на земле», широкой известности среди ядерного электората КПРФ Грудинин не имеет.

Более того, зампред ЦК партии «Коммунисты России» и политолог Сергей Малинкович и вовсе раскритиковал Грудинина за отсутствие внятной стратегии развития России.

«Кто будет менять Зюганова на беспартийного коммерсанта, который и двух слов относительно марксистско-ленинской идеологии связать не может? Да, он может говорить об экономике, о сельском хозяйстве с точки зрения, я бы сказал, такого крепкого кулака. Да, это достаточно крепкий кулак, который способен вести хозяйство, эксплуатируя несчастных людей. Но как только речь заходит о проблемах выбора пути России, внешней политики, истории страны, он в этом совершенно не ориентируется», — констатировал Малинкович.

Малинкович также подчеркнул, что Грудинин не является крупным политическим деятелем, и предположил, что КПРФ решила выдвинуть красного капиталиста только потому, что он оказал компартии финансовую поддержку.

Напомним, политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с ФАН также отмечал, что Грудинина едва ли можно назвать человеком, который разделяет основные идеи КПРФ.