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Россия
Черные списки дебоширов в поездах и автобусах могут появиться в России
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    Черные списки дебоширов в поездах и автобусах могут появиться в России

    13:19  4 Января 2018  /обновлено: 13:19  04 Января 2018
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    Черные списки дебоширов в поездах и автобусах могут появиться в России

    Москва, 4 января. В России могут появиться списки дебоширов в поездах и автобусах дальнего следования. Соответствующая инициатива, предложенная Общероссийским объединением пассажиров, была направлена в комитет Государственной думы по транспорту и строительству.

    По словам заместителя председателя организации Ильи Зотова, подразумеваются поезда и автобусы междугороднего и международного сообщения, где для покупки билета необходимы паспортные данные. Он выразил мнение, что благодаря соответствующим профилактическим мерам пассажиры будут защищены от нарушения порядка со стороны их попутчиков.

    Авторы инициативы также считают, что решение о создании черного списка должен принимать перевозчик. При этом если пассажир, уже внесенный в черный список, не может добраться до пункта назначения путем альтернативного вида транспорта, ему не смогут отказать, передает RT.

    Напомним, что в Госдуме рассмотрят пакет поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий ужесточение наказания для организаторов и участников незаконных гонок.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #госдума
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