Скончался переживший Холокост израильский писатель Аарон Аппельфельд

Иерусалим, 4 января. Израильский поэт и прозаик Аарон Аппельфельд, которому посчастливилось пережить Холокост, ушел из жизни. Газета Haaretz сообщает, что писателю было 85 лет.

Согласно приведенной информации, лауреат премии Израиля по литературе умер ночью 4 января. У Аппельфельда остались жена и трое детей. Причина смерти пока неизвестна.

Литератор появился на свет в Румынии в 1932 году, детство он провел в украинских Черновцах. Во время Второй мировой войны Аппельфельда вместе с отцом депортировали в один из концлагерей Транснистрии, откуда он бежал и скрывался в течение трех лет до прихода Советской армии.

Напомним, в понедельник ушел из жизни известный петербургский театровед и критик, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Барбой.