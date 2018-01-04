Президент Молдавии повторно отказался запретить российские новостные программы

Кишинев, 4 января. Президент Молдавии Игорь Додон во второй раз отклонил принятый дважды парламентом закон по изменению кодекса о телевидении и радио, запрещающий вещание в стране информационно-аналитических и новостных передач из Российской Федерации. По словам молдавского лидера, он также обратился в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона.

На своей своей странице в социальной сети Facebook Додон написал, что так называемый «закон о борьбе с пропагандой» противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека.

Президент Молдавии указал на то, что вопреки положениям конституции данный закон вводит цензуру — в правовом государстве это недопустимо, передает РИА Новости.

Напомним, что данный закон направлен «на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, которые могут нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан».