Как можно так жить: итальянец шокирован нищетой на Украине

Киев, 4 января. Итальянец Джильберто рассказал, что его возмущает в текущей ситуации на Украине. Видео с его речью опубликовал блогер Игорь Норберг на своей странице в Facebook.

Нищета, несправедливость и беспредел, происходящие на Украине, шокировали итальянца, проживающего на данный момент в городе Черновцы.

«Как можно так жить? — задает риторический вопрос иностранец. — Кто организовывает вашу жизнь? Как может один человек получать 1,5 тысячи гривен пенсии, которых едва хватает на продукты, а другой ездить на машине, стоимостью в 150 тысяч евро».

Он подчеркнул, что продукты в магазинах Украины гораздо дороже, чем на его родине — в Италии. Кроме того, итальянец возмущен отношением украинцев к правилам. В качестве примера он приводит парковку: водители просто бросают машины на улице. По мнению Джильберто, на Украине относятся к закону наплевательски.