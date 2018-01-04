18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Киеве объяснили, почему военная помощь Запада не спасет ВСУ
Сирия эксклюзив
Сирия как поле информационной войны: Минобороны РФ опровергло уничтожение самолетов на авиабазе Хмеймим
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия как поле информационной войны: Минобороны РФ опровергло уничтожение самолетов на авиабазе Хмеймим

    12:30  4 Января 2018  /обновлено: 12:31  04 Января 2018
    979

    Сирия: каковы реальные последствия обстрела авиабазы Хмеймим

    Министерство обороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в результате случившегося 31 декабря минометного обстрела боевиками российской авиабазы в Сирии Хмеймим. Однако еще до появления официальной информации, некоторые СМИ значительно преувеличили потери российской группировки войск.

    Накануне некоторые российские издания со ссылкой на анонимные военно-дипломатические источники сообщили, что в результате обстрела боевиками якобы было уничтожено не менее семи самолетов, а именно четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Кроме этого, свыше десяти военнослужащих получили ранения.

    Эта версия произошедшего изначально выглядела крайне сомнительно. Не так давно, 27 декабря, из  района населенного пункта Бдама радикальные исламисты запустили несколько ракет по российской авиабазе. И хотя ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» успешно перехватил две из них, а еще одна взорвалась, не долетев, в районе города Джабла, новость об этом тут же разошлась во всех социальных сетях с фотоподтверждениями.

    Поэтому, если бы минометный обстрел 31 декабря был действительно таких масштабов, как пишут в СМИ, то скрыть уничтожение семи самолетов, дым от которых виден издалека, было бы попросту невозможно.

    Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что российское Министерство обороны не ведет политику сокрытия какой бы то ни было информации:

    «В тех случаях, когда это допускают правила секретности, оно ее публикует. Другой вопрос, что «вброс фейков» — это стандартная практика. Мы видели, как «майдан» в Иране всячески приветствовали и поддерживали в социальных сетях иранцы кенийского происхождения. Мы видели, как информацию о расследовании о 120 виновных по сбитому «Боингу» голландская прокуратура, сама того не зная, пообещала опубликовать в соцсетях. Новость об этом сразу разошлось по Интернету, создав информационный вал, после чего голландская прокуратура была вынуждена оправдываться, что ничего не было».

    Сирия: каковы реальные последствия обстрела авиабазы Хмеймим

    Эксперт считает, что в 2018 году информационное поле будет еще одним полем битвы с применением всего спектра информационного оружия:

    «Будет много фальшивых новостей, фальшивых доказательств, фальшивых свидетельств и показаний и так далее. Но Минобороны ничего не скрывает. Например, оно сообщило недавно о падении вертолета. Я считаю, что стоит все-таки ориентироваться на официальные данные, а не на публикации фальшивых новостей, которые разжигают истерику в социальных сетях».

    Появление подобных публикаций наш собеседник связывает с тем, что СМИ перенимают риторику Запада:

    «Для стран международной коалиции очень тяжело смириться с ролью России. Им очень тяжело признать те достижения сирийской армия, которые получилось достичь при поддержке ВКС РФ. Мы видим, что новый год начался с переформатирования медийной реальности. Трамп сказал, что войска коалиции эффективно оборонялись против атак «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ)  и внесли серьезнейший вклад в борьбе с «Исламским государством» в регионе».

    Сирия: каковы реальные последствия обстрела авиабазы Хмеймим

    Соответственно, по словам эксперта, некоторые СМИ поддерживают эту риторику, умножая ее:

    «Любые ситуации, связанные с российскими потерями будут максимально преувеличиваться, чтобы в медийном поле создать видимость того, что Россия слаба и не может защитить собственную базу. А поэтому Россия должна уйти из Сирии полностью и навсегда, несмотря на то, что у России есть длительные проекты в Сирии, связанные, в том числе, с восстановлением мирной жизни. Конечно, будет нагнетаться максимальный градус истерии в СМИ, я думаю, мы еще столкнемся с потоком фальшивых сообщений».

    Наш собеседник отметил, что в случае с обстрелом, случившимся 31 декабря, есть факт случившегося, который в СМИ раздули до катастрофических масштабов. Однако стоит ожидать больших информационных вбросов от средств массовой информации, которые будут направлены против России и Сирии.

    «Я думаю, будет еще поток фальшивых сообщений, в которых будут рассказывать о поражениях России в Сирии. Это все — инструменты, если ее так можно назвать, «мягкой силы», хотя, конечно же, это классическая информационная война».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #хмеймим #вкс рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 1471
      Читать
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства
      7:48
      Сегодня

      Стало известно о падении северокорейской баллистической ракеты на город
      6:26
      Сегодня

      Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на президентских выборах‍
      5:36
      Сегодня

      Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 1471

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9344

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9821

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16534

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3269
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      1471
      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      10:03   4 Января 2018
      2558
      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      4:58   4 Января 2018
      1788
      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      2:09   4 Января 2018
      2508