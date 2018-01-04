Сирия как поле информационной войны: Минобороны РФ опровергло уничтожение самолетов на авиабазе Хмеймим

Министерство обороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в результате случившегося 31 декабря минометного обстрела боевиками российской авиабазы в Сирии Хмеймим. Однако еще до появления официальной информации, некоторые СМИ значительно преувеличили потери российской группировки войск.

Накануне некоторые российские издания со ссылкой на анонимные военно-дипломатические источники сообщили, что в результате обстрела боевиками якобы было уничтожено не менее семи самолетов, а именно четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Кроме этого, свыше десяти военнослужащих получили ранения.

Эта версия произошедшего изначально выглядела крайне сомнительно. Не так давно, 27 декабря, из района населенного пункта Бдама радикальные исламисты запустили несколько ракет по российской авиабазе. И хотя ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» успешно перехватил две из них, а еще одна взорвалась, не долетев, в районе города Джабла, новость об этом тут же разошлась во всех социальных сетях с фотоподтверждениями.

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Pantsir systems in #Khmemeim AB intercepted two targets over the AB

Now #RuAF choppers are patrolling the area

Most likely the militias in #HamaCS fired missiles on the AB pic.twitter.com/JSJTwuidej — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) December 27, 2017

Поэтому, если бы минометный обстрел 31 декабря был действительно таких масштабов, как пишут в СМИ, то скрыть уничтожение семи самолетов, дым от которых виден издалека, было бы попросту невозможно.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) обратил внимание на то, что российское Министерство обороны не ведет политику сокрытия какой бы то ни было информации:

«В тех случаях, когда это допускают правила секретности, оно ее публикует. Другой вопрос, что «вброс фейков» — это стандартная практика. Мы видели, как «майдан» в Иране всячески приветствовали и поддерживали в социальных сетях иранцы кенийского происхождения. Мы видели, как информацию о расследовании о 120 виновных по сбитому «Боингу» голландская прокуратура, сама того не зная, пообещала опубликовать в соцсетях. Новость об этом сразу разошлось по Интернету, создав информационный вал, после чего голландская прокуратура была вынуждена оправдываться, что ничего не было».

Эксперт считает, что в 2018 году информационное поле будет еще одним полем битвы с применением всего спектра информационного оружия:

«Будет много фальшивых новостей, фальшивых доказательств, фальшивых свидетельств и показаний и так далее. Но Минобороны ничего не скрывает. Например, оно сообщило недавно о падении вертолета. Я считаю, что стоит все-таки ориентироваться на официальные данные, а не на публикации фальшивых новостей, которые разжигают истерику в социальных сетях».

Появление подобных публикаций наш собеседник связывает с тем, что СМИ перенимают риторику Запада:

«Для стран международной коалиции очень тяжело смириться с ролью России. Им очень тяжело признать те достижения сирийской армия, которые получилось достичь при поддержке ВКС РФ. Мы видим, что новый год начался с переформатирования медийной реальности. Трамп сказал, что войска коалиции эффективно оборонялись против атак «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) и внесли серьезнейший вклад в борьбе с «Исламским государством» в регионе».

Соответственно, по словам эксперта, некоторые СМИ поддерживают эту риторику, умножая ее:

«Любые ситуации, связанные с российскими потерями будут максимально преувеличиваться, чтобы в медийном поле создать видимость того, что Россия слаба и не может защитить собственную базу. А поэтому Россия должна уйти из Сирии полностью и навсегда, несмотря на то, что у России есть длительные проекты в Сирии, связанные, в том числе, с восстановлением мирной жизни. Конечно, будет нагнетаться максимальный градус истерии в СМИ, я думаю, мы еще столкнемся с потоком фальшивых сообщений».

Наш собеседник отметил, что в случае с обстрелом, случившимся 31 декабря, есть факт случившегося, который в СМИ раздули до катастрофических масштабов. Однако стоит ожидать больших информационных вбросов от средств массовой информации, которые будут направлены против России и Сирии.

«Я думаю, будет еще поток фальшивых сообщений, в которых будут рассказывать о поражениях России в Сирии. Это все — инструменты, если ее так можно назвать, «мягкой силы», хотя, конечно же, это классическая информационная война».

1 Организация запрещена на территории РФ.