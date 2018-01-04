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Украина
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Политика
В Госдуме ответили Климкину, пригрозившему «достать» немецкие компании в Крыму
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    В Госдуме ответили Климкину, пригрозившему «достать» немецкие компании в Крыму

    12:05  4 Января 2018  /обновлено: 12:05  04 Января 2018
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    Пустые слова: в Госдуме ответили Климкину, пригрозившему «достать» немецкие компании в Крыму

    Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил «достать» немецкие компании, которые продолжают работать в Крыму, несмотря на санкции Евросоюза против России. По словам Климкина, украинская сторона намерена задействовать политические и правовые рычаги, чтобы наказать иностранные компании.

    ««И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам — например, Volkswagen или Adidas — Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем — достанем не только политическими, но и юридическими методами», — заявил украинский чиновник.

    Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей усомнился как в юридической перспективности возможных исков против немецких компаний, так и в том, что Украина действительно попытается судиться с ними.

    Пустые слова: в Госдуме ответили Климкину, пригрозившему «достать» немецкие компании в Крыму

    «Это заявление — не более чем пустые слова, поскольку просящий вряд ли будет нападать на того, у кого он клянчит деньги. Украина не является суверенным государством, ее статус полностью зависит от благорасположения ряда стран, в том числе и Германии. И, полагаю, высказывание Климкина — это своеобразная жалоба Ангеле Меркель на то, что не все подданные Германии хотят следовать тому курсу, который избрала Украина», — отметил Виталий Милонов.

    Кроме того, парламентарий подчеркнул, что те компании, которые работают с Крымом, делают это на возмездной основе.

    «И если Украина готова компенсировать убытки немецким компаниям, они могут это обсудить. Но, опять же, это вопрос свободной воли. Разбирательство по делу о турбинах Siemens расставило все точки над i: тот, кто покупает товар за деньги, имеет право пользоваться приобретенным товаром», — заключил Виталий Милонов.

    Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Siemens к структурам «Ростеха», касающийся поставок турбин в Крым.

    Автор: Михаил Блинов
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    #украина #политика
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