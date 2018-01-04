Сирия новости 4 января 12.30: мирный житель Дейр-эз-Зора погиб при взрыве мины ИГ, в Идлибе нейтрализовано 30 террористов ИГ и «Ан-Нусры»

Сирия, 4 января. Мирный житель Дейр-эз-Зора погиб при взрыве мины ИГ1, в боях между ИГ и «Ан-Нусрой» в Идлибе нейтрализовано 30 террористов, боевики обстреляли город Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ освобождают он «Ан-Нусры» поселения Идлиба.

«Исламское государство»1: атакует ССА в провинции Даръа, скрывается на подконтрольных SDF территориях Дейр-эз-Зора, несет потери в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ИГ в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На юго-востоке провинции Дамаск продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Автор публикации отмечает, что правительственные войска поддерживают ВВС Сирии. Интенсивные перестрелки по-прежнему идут в городе Хараста. Напомним, в эпицентре противостояния находится военная база и ближайшие к ней районы населенного пункта.

Солдаты армии САР ведут работы по разминированию и зачистке территорий Западной Гуты, которые покинули боевики «Тахрир аш-Шам». Информагентство Al-Masdar News пишет, что в ходе одного из рейдов сирийской армии был обнаружен склад продовольствия террористов. Отмечается, что продукты привезены из Израиля.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Мехемдия сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами «Исламского государства». Информационное агентство DeirEzzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что в результате инцидента погиб мирный житель населенного пункта.

На востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ1. Ранее сообщалось, что бойцы курдского ополчения окружили исламистов в городе Хаджин. Напомним, небольшие группировки ИГ скрываются на захваченных курдами при поддержке ВВС международной коалиции территориях региона.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа зафиксированы перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и радикальной группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». О столкновениях боевиков в районе бассейна реки Ярмук пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также правозащитная организация сообщает, что радикалы открыли огонь по административному центру региона. Несколько снарядов упали в районе Аль-Махатта. Сведений о пострадавших мирных жителях не поступало. В качестве ответной реакции сирийская армия обстреляла позиции боевиков.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются ожесточенные боестолкновения между боевиками коалиции «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Один из источников пишет в своем микроблоге в Twitter (@PamSpenser), что в результате боев недалеко от населенного пункта Абу-Ханадик было ликвидировано порядка 30 радикальных исламистов с обеих сторон.

Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться в регионе, освобождая территории от боевиков «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что правительственные войска выбили исламистов из поселений Мушейрифа, Кулаят Тавайба, Раджм аль-Машайрифа, Умм Сухейридж и Ад-Дурайбия.

Ирак

На северо-западе провинции Киркук произошло столкновение между сотрудниками федеральной полиции и террористами «Исламского государства». По данным информационного агентства Iraqi News, в ходе перестрелки был нейтрализован один из боевиков ИГ. Двое полицейских получили ранения. После инцидента поступило сообщение о том, что правоохранительные органы региона начинают крупномасштабную кампанию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ на территории Киркука.

В ходе операции против террористов ИГ в окрестностях Мосула солдаты иракской армии нейтрализовали 11 исламистов, пишет Iraqi News. Еще шесть ИГИЛовцев арестованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)