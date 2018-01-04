18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Киеве объяснили, почему военная помощь Запада не спасет ВСУ
Украина
В Киеве признали рост зависимости от российского газа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Киеве признали рост зависимости от российского газа

    12:14  4 Января 2018  /обновлено: 12:15  04 Января 2018
    767

    В Киеве признали рост зависимости от российского газа

    Киев, 4 января. Украина заявляет о намерении отказаться от российского газа, однако только сильнее впадает в зависимость от него, заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский.

    По мнению Землянского, на Украине растет зависимость от российского газа. Украинский эксперт признал этот факт и объяснил текущую ситуацию.

    «Чем больше мы говорим о независимости, тем глубже мы, к сожалению, уходим в зависимость от поставок энергоносителей», — констатировал Землянский.

    По словам специалиста, из-за реверса газа формально Украина независима от поставок российского голубого топлива, однако фактически — полностью к ним привязана.

    В Киеве признали рост зависимости от российского газа

    «Мы говорим о том, что мы хотим сохранить транзит, тогда абсолютно непонятно: мы хотим дальше сотрудничать с агрессором? — цитирует эксперта «Политнавигатор». — Транзит растет не по нашей воле, а потому что Европа больше покупает, а «Газпром» больше продает. Мы здесь в роли челнока».

    Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что за период между январем и ноябрем 2017 года товарооборот между Россией и Украиной вырос на 28,6%, достигнув 9,36 миллиарда долларов.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #ес #газ #газпром #зависимость
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 2047
      Читать
      11:23
      Сегодня

      Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства
      7:48
      Сегодня

      Стало известно о падении северокорейской баллистической ракеты на город
      6:26
      Сегодня

      Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на президентских выборах‍

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 2047

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9345

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9823

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16543

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3269
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      2047
      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      10:03   4 Января 2018
      2606
      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      4:58   4 Января 2018
      1819
      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      2:09   4 Января 2018
      2544