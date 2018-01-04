В Киеве признали рост зависимости от российского газа

Киев, 4 января. Украина заявляет о намерении отказаться от российского газа, однако только сильнее впадает в зависимость от него, заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский.

По мнению Землянского, на Украине растет зависимость от российского газа. Украинский эксперт признал этот факт и объяснил текущую ситуацию.

«Чем больше мы говорим о независимости, тем глубже мы, к сожалению, уходим в зависимость от поставок энергоносителей», — констатировал Землянский.

По словам специалиста, из-за реверса газа формально Украина независима от поставок российского голубого топлива, однако фактически — полностью к ним привязана.

«Мы говорим о том, что мы хотим сохранить транзит, тогда абсолютно непонятно: мы хотим дальше сотрудничать с агрессором? — цитирует эксперта «Политнавигатор». — Транзит растет не по нашей воле, а потому что Европа больше покупает, а «Газпром» больше продает. Мы здесь в роли челнока».

Ранее в Нацбанке Украины сообщили, что за период между январем и ноябрем 2017 года товарооборот между Россией и Украиной вырос на 28,6%, достигнув 9,36 миллиарда долларов.