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Маневры российского «Янтаря» у побережья Аргентины перепугали США и НАТО
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    Маневры российского «Янтаря» у побережья Аргентины перепугали США и НАТО

    12:14  4 Января 2018  /обновлено: 12:14  04 Января 2018
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    Маневры российского «Янтаря» у побережья Аргентины перепугали США и НАТО

    Москва, 4 января. У военных США и стран НАТО большое беспокойство вызвали маневры у побережья Аргентины российского гидрографического судна «Янтарь». Они считают, что для жизненно важных подводных кабелей связи российское судно представляет серьезнейшую опасность, передает BBC.

    По словам начальника оборонного штаба Великобритании, маршала авиации Стюарта Пича, «такие действия в отношении кабелей связи могут иметь катастрофические последствия».

    По мнению британского эксперта в области российских вооружений Игоря Сутягина, «Янтарь» может подключиться к волоконно-оптическим кабелям, которыми Североатлантический альянс располагает на дне океана.

    «Трудно использовать оптические волокна  — это просто свет внутри, а не электрические данные,  — цитирует эксперта издание. — Было бы проще обрезать кабель».

    В распоряжении «Янтаря» находятся небольшие подводные лодки «Русь» и «Консул», которые могут погружаться на глубину до шести тысяч метров. В связи с этим на Западе считают, что российский корабль участвует в «шпионской деятельности», потому как он располагает устройствами, которые могут подключаться к сверхсекретным коммуникационным кабелям, передает агентство «Ридус».

    Отметим, что сейчас «Янтарь» помогает Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки San Juan, исчезнувшей 15 ноября 2017 года. Исследовательское судно оснащено целой флотилией пилотируемых и беспилотных глубоководных подводных аппаратов, оборудованием для наблюдения, а также антеннами.

    Маневры российского «Янтаря» у побережья Аргентины перепугали США и НАТО

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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