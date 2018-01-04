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Украина
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Происшествия
Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Кемеровской области
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Кемеровской области

    11:45  4 Января 2018  /обновлено: 11:45  04 Января 2018
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    Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Кемеровской области

    Кемерово, 4 января. Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в поселке Новостройка Кемеровской области.

    Огнеборцы обнаружили тело 62-летнего мужчины после тушения пожара, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на «Правоохранительный портал Кузбасса». По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неправильное использование печного отопления.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного утром, примерно в 06.15, 3 января. На место происшествия незамедлительно выехали 12 пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать четыре единицы техники. Специалистам потребовалось менее 15 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кемеровская область #погибший
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