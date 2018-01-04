Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в Кемеровской области

Кемерово, 4 января. Пожилой мужчина погиб при пожаре в доме в поселке Новостройка Кемеровской области.

Огнеборцы обнаружили тело 62-летнего мужчины после тушения пожара, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на «Правоохранительный портал Кузбасса». По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неправильное использование печного отопления.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного утром, примерно в 06.15, 3 января. На место происшествия незамедлительно выехали 12 пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Для ликвидации пожара потребовалось задействовать четыре единицы техники. Специалистам потребовалось менее 15 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар.