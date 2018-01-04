18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
В Киеве объяснили, почему военная помощь Запада не спасет ВСУ
Происшествия
Житель Кемерово умер в фитнес-центре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Кемерово умер в фитнес-центре

    11:36  4 Января 2018  /обновлено: 11:36  04 Января 2018
    750

    Житель Кемерово умер в фитнес-центре

    Кемерово, 4 января. Житель Кемерово умер в одном из фитнес-центров города вечером 2 января. Проводится проверка.

    Мужчине стало плохо в одном из фитнес-центров города, вызвали медицинскую помощь, однако по приезде врачи констатировали смерть посетителя. По предварительной информации, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на «Правоохранительный портал Кузбасса».

    Мужчине было 47 лет. По факту случившегося проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, колумбиец, получив травму, умер в фитнес-центре Перми. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #смерть #кемерово #фитнес-клуб
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 1471
      Читать
      10:03
      Сегодня

      Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии

      9:13
      Сегодня

      Сирия: крупнейший кабельный завод выходит на довоенные объемы производства
      7:48
      Сегодня

      Стало известно о падении северокорейской баллистической ракеты на город
      6:26
      Сегодня

      Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на президентских выборах‍
      5:36
      Сегодня

      Нефть Brent впервые с весны 2015 года подорожала до 68 долларов

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018 1471

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      9344

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9821

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16534

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3269
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37   4 Января 2018
      1471
      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

      10:03   4 Января 2018
      2558
      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      Сирия: правительственные силы взяли под контроль несколько зон на юге Идлиба

      4:58   4 Января 2018
      1788
      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      Сирия: правительственные силы уничтожают боевиков с воздуха на востоке Дамаска

      2:09   4 Января 2018
      2508