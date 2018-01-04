Житель Кемерово умер в фитнес-центре

Кемерово, 4 января. Житель Кемерово умер в одном из фитнес-центров города вечером 2 января. Проводится проверка.

Мужчине стало плохо в одном из фитнес-центров города, вызвали медицинскую помощь, однако по приезде врачи констатировали смерть посетителя. По предварительной информации, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на «Правоохранительный портал Кузбасса».

Мужчине было 47 лет. По факту случившегося проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, колумбиец, получив травму, умер в фитнес-центре Перми. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах случившегося, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей».