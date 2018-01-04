Ученые выяснили, какие женщины привлекательнее всего

Вашингтон, 4 января. Специалисты Аугсбурского университета Миннесоты провели исследование, в ходе которого выяснили, какие женщины больше всего привлекают мужчин.

Ученые провели опрос среди мужчин, чтобы выяснить, какой тип женщин они считают наиболее привлекательным. В исследовании участвовали 110 респондентов, которым предложили оценить фотографии женщин, где дамы были сняты со спины.

В результате оказалось, что сильная половина человечества предпочитает блондинок. Однако в это же время они считают светловолосых женщин легкомысленными, поэтому для брака и воспитания детей выбирают брюнеток, передает «Ньюинформ».

Также американские ученые выяснили, что представительниц прекрасного пола с волосами средней длины мужчины считают более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщин с длинными прическами.