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Ученые выяснили, какие женщины привлекательнее всего
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    Ученые выяснили, какие женщины привлекательнее всего

    11:52  4 Января 2018  /обновлено: 11:53  04 Января 2018
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    Ученые выяснили, какие женщины привлекательнее всего

    Вашингтон, 4 января. Специалисты Аугсбурского университета Миннесоты провели исследование, в ходе которого выяснили, какие женщины больше всего привлекают мужчин.

    Ученые провели опрос среди мужчин, чтобы выяснить, какой тип женщин они считают наиболее привлекательным. В исследовании участвовали 110 респондентов, которым предложили оценить фотографии женщин, где дамы были сняты со спины.

    В результате оказалось, что сильная половина человечества предпочитает блондинок. Однако в это же время они считают светловолосых женщин легкомысленными, поэтому для брака и воспитания детей выбирают брюнеток, передает «Ньюинформ».

    Ученые выяснили, какие женщины привлекательнее всего

    Также американские ученые выяснили, что представительниц прекрасного пола с волосами средней длины мужчины считают более здоровыми и способными на серьезные отношения, чем женщин с длинными прическами.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ученые #женщины #мужчины #блондинки #брюнетки
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