Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

Киев, 4 января. Новогодний Киев совершенно не похож на праздничную столицу европейского государства, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). С ним соглашаются сами киевляне и немногочисленные туристы.

«Киев выглядит унылой, нищей, заброшенной провинцией. Мы приехали сюда на праздники из Одессы, но уже пожалели – тут тоскливо, грязно и уныло. Были здесь в позапрошлом году, тогда везде звучала рождественская музыка, было какое-то движение, дети веселились – сейчас тоска, какие непрерывные митинги и ругань. Мы разочарованы – Киев это не столица Украины, это провинция», - рассказали корреспонденту ФАН Мария и Олег, которые с дочкой Златой приехали в Киев из Одессы на новогодние праздники.

Действительно, новогодний Киев полон мусора, на улицах грязь, а самое главное – город никак толком не украшен к новому году, жалуются горожане.

Какие-то вздорные фанерные крашеные плакаты и фигуры, жалкого вида китайские гирлянды, замотанные во многих местах изолентой, старые аттракционы еще советских времен на Софийской площади – вот и все, чем может удивить Киев 2018 года своих гостей и жителей.

Тем временем под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области проходит бессрочный митинг активистов, требующих отставки министра МВД Украины Арсена Авакова.

С крыши агитационной машины раздаются жесткие лозунги.

«Криминальные группировки из тех, кто уважает криминальный бизнес Авакова и его шайки, захватили в стране все. Значит эти шайки надо ликвидировать. Мы все без угроз митинговали прошлой зимой. Но хватит молчать. Все кто противится аваковской банде, мы всем им угрожаем!», - кричат активисты.

Затем толпа хором скандирует слоганы: «Аваков -геть!».

Корреспондент ФАН запечатлел этот митинг прошел на Софийской площади, рядом со зданием МВД. Около 100-120 человек вот уже несколько дней скандируют лозунги с жесткой критикой главы МВД Арсена Авакова и даже пытаются избить посетителей областного управления МВД.

Поводом для протестов стало убийство известного украинского юриста Ирины Ноздровской. Тело Ирины обнаружили первого января вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс. В полиции рассказали, что сразу после исчезновения правозащитницы было открыто производство по статье 115 («умышленное убийство») с пометкой как без вести пропавшая.

Позднее заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин раскритиковал активистов, которые под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области напали на руководителя областного управления Дмитрия Ценова и избили его.