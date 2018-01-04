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Украина
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Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»
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    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    11:37  4 Января 2018  /обновлено: 11:37  04 Января 2018
    2047

    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    Киев, 4 января. Новогодний Киев совершенно не похож на праздничную столицу европейского государства, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). С ним соглашаются сами киевляне и немногочисленные туристы.

    «Киев выглядит унылой, нищей, заброшенной провинцией. Мы приехали сюда на праздники из Одессы, но уже пожалели – тут тоскливо, грязно и уныло. Были здесь в позапрошлом году, тогда везде звучала рождественская музыка, было какое-то движение, дети веселились – сейчас тоска, какие непрерывные митинги и ругань. Мы разочарованы – Киев это не столица Украины, это провинция», - рассказали корреспонденту ФАН Мария и Олег, которые с дочкой Златой приехали в Киев из Одессы на новогодние праздники. 

    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    Действительно, новогодний Киев полон мусора, на улицах грязь, а самое главное – город никак толком не украшен к новому году, жалуются горожане. 

    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    Какие-то вздорные фанерные крашеные плакаты и фигуры, жалкого вида китайские гирлянды, замотанные во многих местах изолентой, старые аттракционы еще советских времен на Софийской площади – вот и все, чем может удивить Киев 2018 года своих гостей и жителей. 

    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    Тем временем под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области проходит бессрочный митинг активистов, требующих отставки министра МВД Украины Арсена Авакова.

    Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

    С крыши агитационной машины раздаются жесткие лозунги.

    «Криминальные группировки из тех, кто уважает криминальный бизнес Авакова и его шайки, захватили в стране все. Значит эти шайки надо ликвидировать. Мы все без угроз митинговали прошлой зимой. Но хватит молчать. Все кто противится аваковской банде, мы всем им угрожаем!», - кричат активисты.

    Затем толпа хором скандирует слоганы: «Аваков -геть!».

    Корреспондент ФАН запечатлел этот митинг прошел на Софийской площади, рядом со зданием МВД. Около 100-120 человек вот уже несколько дней скандируют лозунги с жесткой критикой главы МВД Арсена Авакова и даже пытаются избить посетителей областного управления МВД.

    Поводом для протестов стало убийство известного украинского юриста Ирины Ноздровской. Тело Ирины обнаружили первого января вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме. Женщина была голой, из одежды на теле были только носки и пояс. В полиции рассказали, что сразу после исчезновения правозащитницы было открыто производство по статье 115 («умышленное убийство») с пометкой как без вести пропавшая. 

    Позднее заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин раскритиковал активистов, которые под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области напали на руководителя областного управления Дмитрия Ценова и избили его.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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