Польша подсчитала число украинских беженцев в стране

Киев, 4 января. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что за последние годы его страна приняла более полутора миллиона украинских граждан.

«Мы приняли полтора миллиона украинцев, при этом значительная часть из них — это люди, которые бежали из территорий, где идут боевые действия — с Донбасса», — сказал Моравецкий.

При этом премьер выразил мнение, что притоку беженцев из Украины в европейские страны способствует «война России с Украиной». Моравецкий также считает, что для снятия напряженности на восточном фланге Евросоюза Центральная Европа активно содействует миграции.

Напомним, ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский прокомментировал мечты Киева об украинском членстве в НАТО, заявив, что стране нужно стремиться не в альянс, а к общеевропейским оборонным силам.