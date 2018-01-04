Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс

Киев, 4 января. Визит министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германии Зигмара Габриэля на линию соприкосновения в Донбассе отменен из-за погоды. Об этом сообщил украинский министр на своей странице в Twitter.

Климкин объяснил, почему его поездка в Донбасс вместе с немецким коллегой была отменена.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, — констатировал он в социальной сети, — но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем».

Климкин добавил, что намерен вместе с главой МИД Германии посетить линию соприкосновения в Донбассе позже. Он уточнил, что совместный визит запланирован на январь этого года.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2018

Ранее представитель оперативного командования ДНР сообщил, что за минувшие сутки украинские военные три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.