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Украина
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Украина
Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс
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    Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс

    11:23  4 Января 2018  /обновлено: 11:23  04 Января 2018
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    Климкин объяснил, почему не повез главу МИД Германии в Донбасс

    Киев, 4 января. Визит министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германии Зигмара Габриэля на линию соприкосновения в Донбассе отменен из-за погоды. Об этом сообщил украинский министр на своей странице в Twitter.

    Климкин объяснил, почему его поездка в Донбасс вместе с немецким коллегой была отменена.

    «Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, — констатировал он в социальной сети, — но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем».

    Климкин добавил, что намерен вместе с главой МИД Германии посетить линию соприкосновения в Донбассе позже. Он уточнил, что совместный визит запланирован на январь этого года.

     

    Ранее представитель оперативного командования ДНР сообщил, что за минувшие сутки украинские военные три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #донбасс #украина #климкин #габриэль #мид #германия #визит
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