В Киеве пожаловались на закрытые перед Украиной двери Евросоюза

Киев, 04 января. Известный украинский журналист Виталий Портников раскритиковал заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля о том, что Украина и Турция в ближайшие два года не смогут стать членами ЕС. Он пожаловался, что Евросоюз закрывает двери перед Украиной.

Заметку на тему Портников разместил на сайте «Радио Свобода», при этом отметив, что желание Украины присоединиться к Европейскому союзу — настоящий подарок для организации, но она его не хочет использовать.

«Евросоюзу нужно думать не о каких-то искусственных моделях сотрудничества с теми, кто хотел бы интегрироваться в ЕС, а думать о том, как ускорить саму интеграцию», — написал журналист.

«Вместо того, чтобы подумать, как правильно открыть двери для тех, кто хочет выйти и войти, в Европейском союзе думают о том, как бы лучше эти двери закрыть. Такой подход — еще не приговор, но уже диагноз», — резюмировал Виталий Портников.

Напомним, что глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, несмотря на то, что Украина и Турция в ближайшие два года не смогут стать членами ЕС, необходимо продумывать другие формы тесного сотрудничества с ними.