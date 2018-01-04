Названа причина аварии, в которой погибли 10 человек в ХМАО

Ханты-Мансийск, 4 января. Столкновение легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster на трассе Ханты-Мансийск — Советский, произошло по вине одной из иномарок, которая выехала на встречную полосу, сообщили в правоохранительных органах ХМАО-Югры.

Смертельное ДТП произошло накануне, 3 января. При столкновении Mazda 6 и Renault Duster лоб в лоб в Октябрьском округе погибли 10 человек.

По данным правоохранительных органов, водитель одного из автомобилей не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело на встречную полосу и совершило лобовое столкновение с двигающимся навстречу автомобилем, передает «Политэксперт».

Ранее представители пресс-службы МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что движение на трассе Ханты-Мансийск — Нягань восстановлено.