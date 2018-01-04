Сирия: РФ и Турция зафиксировали 18 случаев нарушения режима перемирия за сутки

Дамаск (Сирия), 04 января. О 18 случаях нарушения режима перемирия в Сирии в течение суток заявили в Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

Как следует из опубликованного информационного бюллетеня, российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировано 11 случаев стрельбы, турецкой частью – зарегистрированы 7 нарушений.

Как уточняется, в провинции Алеппо зафиксированы шесть случаев нарушения режима перемирия, в провинции Идлиб — четыре случая, в провинциях Даръа и Латакия — по три случая, в провинциях Хомс и Идлиб — по одному случаю.