В Совфеде предостерегли ООН и Европу от размещения миротворцев по всей территории Донбасса

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу размещения вооруженного миротворческого контингента в Донбассе. По мнению руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, миротворцы должны быть размещены по всей территории ДНР и ЛНР, а не только на линии разграничения.

«Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей территории; она не должна охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница», — сказал чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобные заявления звучат из уст европейских чиновников только потому, что Европа находится в зависимости от США.

«Учитывая то влияние, которое США имеют на Украине, учитывая проседание всей европейской политики под них… Тот сценарий, который намерены реализовать США, мы уже видели в Югославии с их «миротворцами». И мы жестко предупреждаем весь мир о том, что точно такую же карту наши американские партнеры планируют разыграть в Донбассе», — заявил парламентарий.

Сенатор выразил уверенность в том, что США хотят создать условия, при которых миротворцы наблюдали бы за фактической зачисткой территорий ДНР и ЛНР.

«Все их действия направлены лишь на одно — они хотят втянуть Россию в конфликт на юго-востоке Украины, потому что мы так или иначе должны будем реагировать на подобные действия со стороны ВСУ. А потом эти миротворцы будут на весь мир трубить о том, что Россия что-то там нарушила», — продолжает Франц Клинцевич.

Парламентарий также подчеркнул, что сегодня линия разграничения является абсолютно прозрачной для вооруженных сил Украины.

«И в этих условиях одна или две боевые машины выдвигаются в «серую» зону, после чего проводится прострелка территорий ДНР и ЛНР. Учитывая все это, я не очень понимаю логику американских коллег. Либо они проявили колоссальную некомпетентность, либо им действительно абсолютно безразлична судьба тех стариков, женщин детей, которые даже Новый год вынуждены были встречать в подвалах, опасаясь новых обстрелов», — рассуждает Франц Клинцевич.

Собеседник ФАН предостерег ООН и всю Европу от размещения миротворцев по всей территории Донбасса.