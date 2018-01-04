Пассажирский самолет в США исчез с радаров сразу после вылета

Вашингтон, 04 января. В США пассажирский самолет, который направлялся в Джорджтаун, исчез с радаров сразу после вылета из воздушной гавани Оклахома-Сити.

Как сообщают американские СМИ, инцидент имел место быть накануне вечером. При этом на данный момент нет точных данных, сколько человек могли находиться на борту воздушного судна.

По сообщениям из береговой охраны США, поиски пассажирского лайнера будут вестись в районе Мексиканского залива, их подготовка началась после сообщения о возможном крушении.