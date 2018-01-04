Минобороны РФ заявило о гибели двух российских военнослужащих в Сирии
Дамаск (Сирия), 04 января. В результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» 31 декабря 2017 года погибли двое российских военнослужащих.
Об этом говорится в официальном сообщении российского военного ведомства, опубликованного в четверг.
«31 декабря с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — приводят подробности в министерстве обороны.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: