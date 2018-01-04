Альфа-банк не будет сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций

Москва, 04 декабря. «Альфа-банк» уведомил предприятия российского военно-промышленного комплекса о прекращении их обслуживания.

Как сообщает РИА Новости, причина – западные санкции. Ввиду этого руководство кредитного учреждения перестает работать с предприятиями ВПК, несмотря на то, что оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

По словам первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева, озвученных в эфире радиостанции «Эхо Москвы», речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о «максимальном сокращении рисков».

Напомним, что ранее о прекращении работы банка с оборонными предприятиями России из-за западных санкций заявлял основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман.