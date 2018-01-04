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Экономика
Альфа-банк не будет сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций
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    Альфа-банк не будет сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций

    9:54  4 Января 2018  /обновлено: 9:54  04 Января 2018
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    Альфа-банк не будет сотрудничать с оборонными предприятиями РФ из-за санкций

    Москва, 04 декабря. «Альфа-банк» уведомил предприятия российского военно-промышленного комплекса о прекращении их обслуживания.

    Как сообщает РИА Новости, причина – западные санкции. Ввиду этого руководство кредитного учреждения перестает работать с предприятиями ВПК, несмотря на то, что оборонка составляла значительную часть кредитного портфеля банка.

    По словам первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка» Олега Сысуева, озвученных в эфире радиостанции «Эхо Москвы», речь идет не о моментальном разрыве отношений, а о «максимальном сокращении рисков».

    Напомним, что ранее о прекращении работы банка с оборонными предприятиями России из-за западных санкций заявлял основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

    Автор: Константин Терехов
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    #санкции #россия #впк #альфа-банк
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