Минобороны РФ назвало фейком сообщения об уничтожении самолетов на базе «Хмеймим»

Москва, 4 января. В министерстве обороны Российской Федерации опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что российская военная база «Хмеймим» в Сирии попала под обстрел со стороны боевиков.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — рассказали в четверг в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что в Сирийской республике авиационная группа РФ полностью боеготова, и в настоящее время продолжает выполнение всех задач по предназначению в полном объеме.

Напомним, ранее агентство «Коммерсант» распространило информацию о том, что 31 декабря российская авиабаза якобы подверглась минометному обстрелу со стороны радикальных исламистов, вследствие чего были уничтожены, как минимум, семь самолетов.