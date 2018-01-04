Ученые из США изобрели «квантовое радио» для мест, где нет связи

Вашингтон, 04 января. Американские ученые заявили об изобретении так называемого «квантового радио» для мест, где нет вообще никакой связи.

То есть радио может работать там, куда не проникает сотовая связь и GPS: это — густая городская застройка, подземные сооружения, толщи воды. Аппарат работает на частотах ниже 1 кГц и не превышает силы в 1 пТл.

При этом, как утверждают исследователи, речь идет не только о голосовой связи. Как оказалось, новая технология способна передавать видео и аудиофайлы, а также другие данные больших объемов.

Добавим, что работы по усовершенствованию «квантового радио» продолжаются — введется работа по увеличению чувствительности и улучшению уровня связи, а также подавлению шумов и повышению пропускной способности сети.