Донбасс: три населенных пункта ДНР попали под обстрелы ВСУ

Донецк, 4 января. Представитель оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что за минувшие сутки украинские военные три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

По словам представителя ведомства, под обстрелы со стороны ВСУ попали районы населенных пунктов Железная Балка (населенный пункт в Ясиноватском районе), Трудовские (Петровский район города Донецка), Доломитное (населенный пункт на окраине Горловки).

Как стало известно, украинские военные открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

С 23 декабря 2017 года контактная группа в Минске договорилась установить в Донбассе режим тишины. Однако из ДНР и ЛНР не перестают приходить сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.