Рекордно низкое число беженцев за год приняли США при Дональде Трампе

Вашингтон, 04 января. В течение прошлого года, то есть при президентстве Дональда Трампа в США въехали рекордно низкое число беженцев.

Цифры статистики приводит газета USA Today, ссылаясь на данные представленные государственным департаментом. Итак, в 2017 году в Соединенные Штаты въехали чуть более 29 тысяч беженцев.

В последний раз так мало в страну въезжали в 2002 году, когда после террористических актов 11 сентября 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне были существенно замедлены потоки законной иммиграции.

«В дальнейшем при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тысяч до 80 тысяч человек в год», — приводит статистику издание.

А в 2016-м, до того, как в прошлом голу в Белый дом переехал Трамп, в США перебрались около 95 тысяч человек. Напомним, нынешний президент еще во время предвыборной кампании дал обещание ужесточить иммиграционную политику страны.