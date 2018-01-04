Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

Сидней, 4 января. Издание Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта сообщило, что правительство Австралии приняло решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей.

Согласно приведенной информации, с целью стимуляции местной развивающейся промышленности производителям марихуаны разрешено ее экспортировать.

По словам Ханта, введение таких изменений объясняется тем, что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта. Хант выразил уверенность в том, что разрешение экспорта медицинской марихуаны обеспечит рост для развивающегося внутреннего рынка.

Напомним, с понедельника в американском штате Калифорния официально началась продажа марихуаны в рекреационных целях.