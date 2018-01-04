Скандальная песня Пугачевой попала в топ iTunes

Москва, 4 января. В топ на музыкальном сервисе iTunes попала новая композиция «Я летала», которую в новогоднюю ночь на Первом канале представила певица Алла Пугачева. Следует отметить, что песня уже подверглась критике: поэт Александр Вулых считает ее плагиатом и обвинил в этом композитора Олега Влади.

3 января песня была выложена в iTunes. При этом через несколько минут она попала в десятку самых популярных.

Композиция доступна владельцам планшетов и смартфонов под управлением операционной системы iOS.

Отметим, что Влади отверг обвинения в плагиате. Он попросил «оставить в покое Аллу Борисовну».

Напомним, в начале уходящего 2017 года ростовский блогер Вадим Манукян раскритиковал центральные телеканалы за то, что они формировали прошлую новогоднюю программу без учета мнения россиян.