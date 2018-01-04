Стало известно о положительных результатах испытания РСЗО «Торнадо-С» в Сирии

Москва, 04 января. О положительных результатах испытаний в Сирии реактивной системы залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» заявил гендиректор НПО «Сплав», где собственно и разработали оружие.

«Система уже сегодня задала новый вектор в развитии систем залпового огня не только у нас в стране, но и в целом мире», — приводит слова Владимира Лепина корпоративная газете предприятия «Новости «Сплава».

Для того, чтобы были понятны возможности новой реактивной системы залпового огня, приводится пример, что один только залп «Торнадо-С» накрывает площадь, которая равна ста футбольным полям.

Также сообщается, что в конструкцию каждого снаряда входит система управления полетом. При этом дальность стрельбы увеличена по сравнению с существующими реактивными системами залпового огня.

Как сообщает «Свободная пресса», РСЗО «Торнадо-С» является глубокой модернизацией системы «Смерч», созданной в конце 80-х годов в тульском НИИ Точмаш, переименованном к настоящему времени в НПО «Сплав».