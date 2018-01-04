ВКС РФ в текущем году пополнятся шестью модернизированными ракетоносцами

Москва, 04 января. Дальняя авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации в 2018 году пополнится шестью модернизированными ракетоносцами

Об этом говорится в опубликованном официальном сообщении министерства обороны России. При этом, как уточняется, в 2017-м году дальняя авиация пополнилась тремя модернизированными самолетами.

Как уточняет «Интерфакс», общий налет в дальней авиации РФ в ушедшем году составил более 20 тыс. часов, средний налет на экипаж — более 120 часов. На протяжении прошлого года экипажи привлекались к выполнению боевых задач в Сирии

Кроме того, в течение 2017-го экипажи приняли участие в учениях «Запад-2017», «Боевое содружество-2017», совместном учении стран ОДКБ и других мероприятиях боевой подготовки.

Добавим, что для выполнения задач в Сирии привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС и модернизированные самолеты Ту-22М3.