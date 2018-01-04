Сирия: правительственные войска укрепилась на ключевой высоте Бейт Джинна

Дамаск (Сирия), 04 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики успешно ликвидировали террористическую угрозу на севере Голанских высот, укрепившись на ключевой высоте в городе Бейт Джинн.

Наступление продолжалось в течение нескольких месяцев, правительственным силам ожесточенное сопротивление оказывали боевики. Также по сирийским войскам наносили удары ВВС Израиля.

Впрочем, как сообщает «iReactor», во вторник силы террористов иссякли, и они фактически капитулировали. Одним из требований сирийского командования на мирных переговорах была передача высоты Тель Аль-Люз.

Что не случайно – именно эта точка является господствующей в районе, и, завладев ею, можно контролировать обширные прилегающие территории, вплоть до западных окраин Бейт Джинна.

Сообщается, что сейчас инженерные и саперные подразделения САА зачищают высоту от мин и неразорвавшихся снарядов, а также разворачивают укрепления в обратную сторону.

