Вашингтон заявил о психическом расстройстве у Ким Чен Ына

Вашингтон, 04 января. В Белом доме заявили, что граждане Соединенных Штатов Америки должны беспокоиться о психическом состоянии Ким Чен Ына.

О здоровье северокорейского вождя речь зашла во время брифинга пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс после вопроса одного из журналистов о психическом состоянии Дональда Трампа.

«Гражданам следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи, который многократно выдвигал угрозы. Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», — ответила репортеру Сандерс.

К слову, вопрос на тему здоровья возник после того, как президент США во время заочной полемики с лидером КНДР заявил, что у него тоже есть «ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее».

Добавим, что ранее изданию The Diplomat стало известно о падении северокорейской баллистической ракеты на город Токчхон во время испытаний, имевших место быть в апреле прошлого года.

