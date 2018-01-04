У Порошенко начался «ползучий» переворот — эксперт
Москва, 04 января. О начала так называемого «ползучего» переворота у президента Украины рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт «поставил диагноз» Петру Порошенко в эфире радиостанции «Вести FM», заявив о том, украинский лидер или будет отстранен от власти в ближайшее время, или дотянет до президентских выборов будущего года.
«У Порошенко начался фактически «ползучий» переворот. У него есть дэдлайн, ему нужно досидеть до лета, когда на Украине начинается политическая пауза. А весной 2019 года уже президентские выборы, и все начнут к ним готовиться», — сказал Ищенко.
При этом, как считает политолог, президент Украины получит тактическое преимущество, однако у противников Порошенко есть шанс свергнуть его, правда, для этого надо объединиться.
«У них не такой большой запас времени, чтобы путем резкой радикализации убрать Порошенко. Он просто так уходить не хочет и не уйдет. Нужно продемонстрировать, что против него все общество, ну или вся элита», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».