У Порошенко начался «ползучий» переворот — эксперт

Москва, 04 января. О начала так называемого «ползучего» переворота у президента Украины рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт «поставил диагноз» Петру Порошенко в эфире радиостанции «Вести FM», заявив о том, украинский лидер или будет отстранен от власти в ближайшее время, или дотянет до президентских выборов будущего года.

«У Порошенко начался фактически «ползучий» переворот. У него есть дэдлайн, ему нужно досидеть до лета, когда на Украине начинается политическая пауза. А весной 2019 года уже президентские выборы, и все начнут к ним готовиться», — сказал Ищенко.

При этом, как считает политолог, президент Украины получит тактическое преимущество, однако у противников Порошенко есть шанс свергнуть его, правда, для этого надо объединиться.