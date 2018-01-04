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Эксперты рассказали об уязвимости в процессорах Intel, которая может замедлить ПК на треть
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    Эксперты рассказали об уязвимости в процессорах Intel, которая может замедлить ПК на треть

    7:49  4 Января 2018  /обновлено: 7:49  04 Января 2018
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    Эксперты рассказали об уязвимости в процессорах Intel, которая может замедлить ПК на треть

    Вашингтон, 04 января. Эксперты компьютерной отрасли сообщили об уязвимости в процессорах Intel, которая может замедлить работу компьютеров до 30%.

    Как уточняется, программная ошибка, которая присутствует во всех выпущенных за последнее десятилетие процессорах Intel, может привести к открытию доступа для злоумышленников к защищенным областям ядра.

    В частности, это может привести к открытию информации, такой как пароли. Для того, чтобы избавиться от бага, разработчики ПО должны внести исправления на базовом уровне в каждой операционной системе.

    Также сообщается, что исправить уязвимость можно путем создания исправлений KPTI, то есть переноса ядро ОС в другое адресное пространство, однако это может негативно повлиять на быстродействие компьютера, снизив его до 30%.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сша #intel #пк
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