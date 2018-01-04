Пхеньян, 04 января. Американскому изданию The Diplomat стало известно о падении северокорейской баллистической ракеты на город во время испытаний, имевших место быть в апреле прошлого года.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на СМИ, испытание, которое проводилось в КНДР 29 апреля 2017 года, привело к тому, что обломки ракеты упали на населенный пункт Токчхон.

The Diplomat сообщает, что ракета «Хвасон-12» упала на город, население которого составляет 237 тыс. человек. При этом в населенном пункте был нанесен «серьезный ущерб» промышленным и сельскохозяйственным строениям.

По мнению журналистов, взрыв мог иметь большую мощность из-за огромного объема неизрасходованного топлива. При этом, как уточняется, жертв, скорее всего, было немного, так как ракета упала на территорию промышленной зоны в нерабочее время.