Ученые из России создали электронную пушку для лечения рака

Новосибирск, 04 января. Ученые из Института ядерной физики имени Будкера СО РАН создали электронную пушку, с помощью которой, в том числе, можно будет лечить рак.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время российские исследователи из Новосибирска готовят диагностическую аппаратуру, чтобы проверить параметры электронного пучка.

«Если рентгеновское облучение делать при помощи «сеточки» из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», — рассказал изданию заведующий лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.

В прошлом году эффективность оборудования уже проверяли на животных. Ученые смотрели, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных наночастиц и кислорода.

Добавим, что работа проводится на средства гранта Российского научного фонда по направлению «Развитие и использование источников электромагнитного излучения на базе релятивистских электронных пучков».

