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Ученые из России создали электронную пушку для лечения рака
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    Ученые из России создали электронную пушку для лечения рака

    7:25  4 Января 2018  /обновлено: 7:25  04 Января 2018
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    Ученые из России создали электронную пушку для лечения рака

    Новосибирск, 04 января. Ученые из Института ядерной физики имени Будкера СО РАН создали электронную пушку, с помощью которой, в том числе, можно будет лечить рак.

    Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время российские исследователи из Новосибирска готовят диагностическую аппаратуру, чтобы проверить параметры электронного пучка.

    «Если рентгеновское облучение делать при помощи «сеточки» из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше», — рассказал изданию заведующий лабораторией ИЯФ Николай Винокуров.

    В прошлом году эффективность оборудования уже проверяли на животных. Ученые смотрели, как влияет на действие терапевтических доз излучения добавление в кровь животных наночастиц и кислорода.

    Добавим, что работа проводится на средства гранта Российского научного фонда по направлению «Развитие и использование источников электромагнитного излучения на базе релятивистских электронных пучков».
     

    Автор: Константин Терехов
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    #ученые #рак #новосибирск #онкология
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