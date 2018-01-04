Посол США в Киеве рассказала, что нужно Украине для достижения «успеха»

Киев, 04 января. Глава посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве Мари Йованович рассказала, что нужно Украине для того, чтобы «добиться успеха».

Статья дипломата на тему, общий посыл которой – борьба с коррупцией и ее методы в отдельно взятой стране, на днях была размещена на страницах украинского издания «Новое время».

«Чтобы Украина достигла успеха, ее лидеры должны вновь подтвердить свою приверженность искоренению коррупции», — в частности пишет на страницах СМИ Мари Йованович.

По мнению посла, для этого в стране нужно создать Антикоррупционный суд с «высоким стандартом честности» на основе мнения Венецианской комиссии, предоставление НАБУ и САП инструментов и «необходимой независимости для выполнения своих задач».