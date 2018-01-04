Ученые разработали металинзу, воспринимающую все цвета радуги

Вашингтон, 4 января. Ученые из Школы инженерных и прикладных дисциплин Гарвардского университета разработали инновационную металинзу, способную распознавать все цвета радужного спектра.

Сообщается, что специалисты изобрели плоскую металинзу, которая может фокусировать свет всего видимого диапазона в одной точке с помощью наногребней из двуокиси титана.

Эксперты отмечают, что их разработка по сравнению с обычными линзами, более тонкая и имеет меньший вес. Помимо этого, она обладает невысокой себестоимостью.

Также подчеркивается, что внедрение новых металинз позволит еще больше уменьшить размеры фото- и видеокамер.