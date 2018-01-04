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Украина
Азаров рассказал о «мифах Евромайдана»
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    Азаров рассказал о «мифах Евромайдана»

    7:06  4 Января 2018
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    Азаров рассказал о «мифах Евромайдана»

    Москва, 4 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что обещания, данные жителям страны во время Евромайдана, так и остались мифами.

    «Вот уже более 4 лет прошло с тех пор, как на Евромайдане Яценюк и т.п. обещали украинцам, что как только подпишут Соглашение об ассоциации, так тут же будут европейские пенсии и зарплаты. 4 года прошло, а Украина уверенно опустилась на самое «дно» Европы. У нас самые низкие в Европе пенсии и зарплаты», — написал политик на своей странице в Facebook.

    Он также напомнил, что правительство экс-премьера Арсения Яценюка обещало, что после подписания соглашения с ЕС на Украину прольется дождь инвестиций, будут построены новые заводы, фабрики, что также в настоящее время не соответствует действительности.

    «Потеряла Украина и в торговле со странами ЕС, а общий экспорт страны снизился более чем в 2 раза. Вот это реальность, как результат госпреворота. А обещания Евромайдана так и остались мифами», —резюмировал политик.

    Автор: Ирина Новикова
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    #николай азаров #евромайдан
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