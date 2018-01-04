Азаров рассказал о «мифах Евромайдана»

Москва, 4 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что обещания, данные жителям страны во время Евромайдана, так и остались мифами.

«Вот уже более 4 лет прошло с тех пор, как на Евромайдане Яценюк и т.п. обещали украинцам, что как только подпишут Соглашение об ассоциации, так тут же будут европейские пенсии и зарплаты. 4 года прошло, а Украина уверенно опустилась на самое «дно» Европы. У нас самые низкие в Европе пенсии и зарплаты», — написал политик на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что правительство экс-премьера Арсения Яценюка обещало, что после подписания соглашения с ЕС на Украину прольется дождь инвестиций, будут построены новые заводы, фабрики, что также в настоящее время не соответствует действительности.

«Потеряла Украина и в торговле со странами ЕС, а общий экспорт страны снизился более чем в 2 раза. Вот это реальность, как результат госпреворота. А обещания Евромайдана так и остались мифами», —резюмировал политик.